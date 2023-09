​El jutge deixa en llibertat el caçador que va matar d'un tret un veí d'Arbúcies en una batuda

Elde Santa Coloma de Farners ha deixat enque diumenge va matar d'un tret un veí d'Arbúcies en una batuda que s'estava duent a terme a la localitat. El jutge no li imposa cap mesura cautelar, i només li demana que es personi cada vegada que ho consideri.La causa està oberta per un. El caçador va disparar contra un senglar que fugia per una riera, però el projectil va tocar la víctima, que va morir com a conseqüència del tret.demana la restricció de manera "severa" de la caça, després de la mort d'un veí d'Arbúcies. L'entitat carrega durament contra la Federació de Caça per "responsabilitzar la víctima" dels fets, ja que en un comunicat la Federació assenyalava que l'home estava "al mig d'una batuda i sense roba vistosa". En un escrit, Ecologistes en Acció assenyalen que la". Per això, reclamen que hi hagi un control "sever" i recorda que els caçadors son "persones armades que van al medi natural on hi ha població que hi viu i altres usuaris".A més, des de l'entitat assenyalen que la mort del veí d'Arbúcies el primer dia que s'obria la temporada de caça és un "" i "crida l'atenció sobre altres víctimes de l'activitat cinegètica". En aquest sentit, també recorden que aquest any 2023 ja són almenys dos morts per caça a Catalunya, després que el 12 de febrer un caçador morís pels trets d'un company.Anteriorment, remarca l'entitat, també es va donar el cas d'un ciclista que va quedar paraplègic després que un altre tret li afectés la columna vertebral en una batuda el gener de 2022 a Argentona. En aquell cas, la família va arribar a organitzar una manifestació i reunions amb tots els grups polítics del Parlament.Per tot plegat, Ecologistes en Acció insisteix en la, i demana al Govern que "primi l'interès general". "Cal recordar que el 99'3% de la població catalana no és caçadora, mentre que només són caçadors el 0'7%. En canvi, més del 90% del territori segueix sent àrea privada de caça o reserva nacional de caça", argumenten.L'entitat ha posat a disposició de la familia de la víctima els seus serveis jurídics.