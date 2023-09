1.159 persones participen a la Cursa de les Ermites i dona un punt pel Corremonts a cada colla

La Cursa de les Ermites un èxit

Sortida de la marxa corrent de 10km de la Cursa de les Ermites Foto: Jordi Purtí

Exhibició0 de Judo de la Festa Major Sant Celoni 2023 Foto: Jordi Purtí

Aquest dimecres 6 de setembre tornarà ser ple d'activitats per anar animant la. Les Colles dels Senys i dels Negres seguiran fent marxandatge a la plaça de la Vila a les seves respectives paradetes i a més hi haurà sessió dea les set de la tarda als jardins de la rectoria Vella. Tothom qui hi vulgui participar haurà de portar-se una estoreta.A la mateixa hora a la plaça de la Vila, també organitzat per Uesports Sant Celoni, hi haurà una demostració deI també a les 7 de la tarda, al Camp Municipals d'Esports 11 de Setembre, les colles dels Senys i dels Negres tenen una nova prova competitiva pel Corremonts. Es tracta delamb la col·laboració del Futbol Club Sant Celoni.Un dimecres abonat a les set de la tarda ja que el Col·lectiu Arpegi ha programat el concert, a la plaça Rafael Ferrer.Per acabar el dia amb olor de Festa Major la Colla Gegantera ha programat el seu tradicional, a les 9 del vespre al carrer Sant Pere.Èxit de participació a lad'enguany celebrada ahir dimarts 5 de setembre, amb dues modalitats puntuables pel Corremonts. D'aquesta manera, en la modalitat passejada, hi van participar un total de, de les quals 568 van ser de la Colla dels Senys, mentre que 591 van ser de laEl punt, per tant, va ser per la Colla dels Negres.Pel que fa a la modalitat marxa la puntuació va ser per la, amb la qual cosa es va acabar amb un empat.Després de dues de les 11 proves celebrades della igualtat entre les dues colles és total. Empat en la prova de donació de sang i empat en la cursa de les ermites. El marcador, hores d'ara, és d'empat a dos.A més d'aquesta activitat, a la plaça de la Vila, es va fer una