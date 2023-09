Aquest dimecres prop de 4.500 alumnes començaran el curs escolar als centres educatius de Sant Celoni i la Batllòria

aquest dimecres 5 de setembre prop decomençaran el nou curs escolar 2023-2024 a Sant Celoni i la Batllòria. Des de l'Ajuntament durant els últims mesos s'ha treballat amb l'objectiu de promoure l'èxit educatiu i la igualtat d'oportunitats de tot l'alumnat amb un seguit d'accions que els responsables municipals en matèria d'educació consideren molt importants.En aquest sentit es posa en valor la concessió d'i material curricular a l'alumnat de famílies amb rendes baixes,per garantir que els infants i joves en situació de risc social puguin participar a les activitats extraescolars d'AFA i entitats del municipi.També la concessió deper desenvolupar projectes que incideixin en la millora de l'èxit educatius de tots els infants, amb especial atenció als infants amb necessitats educatives específiques, així com l'oferta d'activitats dins horari escolar per promoure el coneixement del patrimoni, els hàbits saludables, la sostenibilitat i l'esport. Es pot consultar les activitats a (https://santceloni.cat/guiaactivitatseducatives)Igualment s'ha fetamb les AFA per publicar la guia d'activitats extraescolars. (https://santceloni.cat/30518), treball de la comissió de garanties d'admissió amb l'objectiu de millorar l'equitat a les escoles del municipi.«Complir els compromisos»Des de l's'informa que la feina no s'atura aquí, que queden coses per fer, i es continua treballant "per donar compliment als seus compromisos". En aquesta línia ja s'han començat noves actuacions.S'inclou en aquest marc les bases d'ajuts de lliure concurrència per sortides i colònies dins horari escolar, la preparació de la nova edició dels projectes, la preparació d'activitats esportives per totes les escoles dins el Pla Català de l'Esport, i l'inici de projectes d'acompanyament a infants amb necessitats educatives com el projecteS'ha començat també els tallers d'estudi assistit de l'destinat als alumnes de les escoles, la preparació del curs de les escoles municipals (escola bressol, escola de música i escola d'adults) i l'inici del Pla de Transició al Treball.