Eloi Gómez: «L'art i el teatre és el que dona esperança a la condició humana»

Les Colla dels Senys i dels Negres un dels pilars de la Festa Major de Sant Celoni Foto: Jordi Purtí

Les autoritats celebrant amb la Senyoreta Muntanyetes l'inici de la Festa Major de Sant Celoni 2023 Foto: Jordi Purtí

La cultura popular present a la Festa Major

Pilars de Senys i Negres de la Colla de Castellers del Baix Montseny Foto: Aj Sant Celoni

La Colla de Diables de Sant Celoni també tindrà protagonisme aquesta Festa Major Foto: Jordi Purtí

La Colla Bastonera Quico Sabaté també representarà la cultura popular per la Festa Major Foto: Jordi Purtí

Els 60 anys dels Gegants de Sant celoni seran molt celebrats aquesta Festa Major 2023 Foto: Jordi Purtí



El DJ Toni Barba per acabar d'animar el començament de la Festa Major de Sant Celoni Foto: Jordi Purtí

Passejada i marxa Les ermites

Ganes deFesta Major. Aquest dilluns la plaça de la Vila deja era un bullici de gent per seguir el pregó de laque, i mai més ben dit, ha aixecat el teló a una programació d'activitats diàries, esperant el cap de setmana que aplegarà el gruix del programa festiu., actor de Sant Celoni que l'abril passat va rebre el, ha fet el pregó que ha començat fent un homenatge als orígens del teatre musical i els seus orígens quan de petit va iniciar-se al teatre a Sant Celoni i, en concret, a. "Gràcies a la meva mare, Helena Novell, i altres mestres que estimaven el teatre abans que jo trepitgés cap escola. Són els valors de la cultura popular".Va tenir un record per dues persones referents que ja no hi són:. "Sempre he pensat que si el context els ho hagués permès, tots dos haurien acabat trepitjant els millors escenaris de Catalunya". Per Eloi Gómez el teatre és una de les coses més valuoses que tenim con a societat "l'art i el teatre en general és el que ens dona esperança a la condició humana. Sempre que tinguem ganes de parlar de nosaltres com a societat i de posar-nos un mirall per entendre perquè fem el que fem, voldrà dir que les coses es poden millorar".El pregó també va tenir un. Per l'actor celoní encara l'any 2023 hi ha lluites ben presents a tots els nivells com l'autodeterminació mi identitat, orientació sexual, identitat de gènere, el racisme i l'autodeterminació com a nació.Ambient a les paradetes de les colles de Senys i Negres mentre la Senyoreta Muntanyetes donava la benvinguda a les entitats de cultura popular que aquestsa dies tin dran protagonisme a la Festa Major de Sant Celoni.La Colla Castellers del Baix Montseny amb els pilars de Senys i Negres, la Colla de Diables de Sant Celoni, la Colla bastonera Quico Sabaté i la Colla de Geganters de Sant Celoni. Per posar el colofó a aquest inici de festa el DJ Toni Barba.

Aquest dimarts 5 de setembre més festa. Senys i Negres seguiran amb el merxandatge a la plaça de la Vila, als qualsa també s'hi afegirà la padadeta gegantera i una exhibició de judo a la plaça de la Vila. Tot abans de la passejada de 4km i marxa de 10 km Les ermites, puntuable pel Corremonts.

Marxandatge de la Colla dels Senys Foto: Jordi Purtí



Marxandatge de la Colla dels Negres Foto: Jordi Purtí

La sortida, de la plaça Rafael Ferrer, de la marxa a 2/4 de 7 de la tarda si la fan a peu i a 2/4 de 8 si la fan corrent. a les 8 del vespre sortida de la passejada de 4 km. Cal recollir els dorsals a la paradeta.