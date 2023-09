Els caçadors gironins asseguren que la batuda d'Arbúcies «complia la normativa»

Aquest diumengeper un tret dels caçadors en una batuda a Arbúcies. Un caçador va disparar a un senglar mentre fugia per una zona amb un rierol on hi ha molta vegetació. El projectil que va disparar el caçador, però, va impactar en un home que era a 50 metres del caçador i el va matar.Des de laasseguren que la batuda estava degudament senyalitzada i es complien tots els requisits necessaris. El divendres havien demanat el permís per fer-la i en el moment d'organitzar-se van situar-se correctament en el lloc que els corresponia.Des de la federació han afegit que l'home era en uni no portava roba d'alta visibilitat, fet que va impedir al caçador poder-lo veure abans de disparar al senglar. En aquesta línia, destaquen que les colles fan un esforç molt gran per comunicar i senyalitzar les batudes i per això demanen a la gent que respecti la senyalització.Els caçadors ja han traslladat eli l'entorn de la víctima. En paral·lel, han posat a disposició del caçador que va disparar i de la seva colla els serveis jurídics de la Federació.