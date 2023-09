Hostalric posa en marxa la quarta edició dels Pressupostos Participatius

L’posa en marxa aquest 2023 una nova convocatòria dels; una experiència que permetrà als veïns i veïnes decidir a quins projectes volen destinar una partida pressupostària de. En aquest sentit, l’equip de govern es compromet a integrar les propostes més votades per la ciutadania major de 16 anys en el pressupost municipal del 2024.El procés participatiu per recollir propostes a Hostalric es mantindrà obert de l’, ambdós dies inclosos. Durant aquestes quatre setmanes, els veïns i veïnes interessats a presentar propostes d’inversió al municipi podran fer-ho a través de dues vies:El web www.decidimhostalric.cat i a les bústies habilitades a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (de dilluns a divendres, de 08.00 h a 14.00 h) i a la Biblioteca Modest Salse (de dilluns a divendres, de 16.00 h a 19.30 h; i dimecres, també de 10.00 h a 13.00 h).De l', un cop tancat el període de recollida, totes les propostes presentades seran valorades i quantificades pels serveis tècnics municipals. Així, totes aquelles que compleixin els criteris tècnics i no superin el pressupost fixat passaran a la següent fase.