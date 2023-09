El vilamajorí Àlex Palou reedita el títol de la IndyCar amb una gran victòria a Portland

CLINCHED 🔒@AlexPalou has secured the 2023 NTT INDYCAR SERIES championship with one race to go.#INDYCAR // @CGRTeams pic.twitter.com/T7tUWvWc8W — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) September 3, 2023

FIFTH WIN OF THE SEASON & 2023 INDYCAR CHAMPIONS! 🏆



What a day, what a weekend and what an amazing season. Thank you to everyone at @CGRTeams for making this dream come true ❤️#GoalAchieved pic.twitter.com/XBq7MdDv4p — Alex Palou Montalbo (@AlexPalou) September 4, 2023

El pilot de, ja ésde la, després d'aconseguir una gran victòria en el Gran Premi de Portland (Estats Units) sense donar opció als seus rivals i fent una cursa impecable en la penúltima cita del campionat. El vilamajorí va proclamar-se campió del que es considera la F1 americana per segona vegada, després d'aconseguir-ho també l'any 2021 Al llarg de les 110 voltes al circuit el pilot deanava alternant la seva posició al capdavant de la cursa amb Scott Dixon, el seu màxim rival, però el de Sant Antoni de Vilamajor va saber jugar bé les seves opcions i esprémer els seus pneumàtics aconseguint una indiscutible victòria i proclamant-se campió de la IndyCar, succeint en el tron a l'australià Will Power, per davant dei de, que al final s'ha hagut de conformar amb ser tercer.Segon títol d'Álex Palou amb només quatre temporades en la IndyCar, després d'una temporada en la qual ha aconseguiti en els quals ha estat el pilot més regular."Es una bogeria. Ha estat un cap de setmana increïble. Sabíem que havíem d'anar per la victòria i l'hem buscat no solament aquí, sinó en totes les carreres.", deia Palou després de baixar del cotxe, abans de mostrar el seu agraïment al seu equip, Chip Ganassi. "Els vull. M'han donat totes les eines per a guanyar dues vegades la IndyCar. És increïble. Han convertit els meus somnis en una realitat".La setmana vinent a Laguna Seca, on ja sap el que és guanyar, Àlex Palou seguirà la festa.