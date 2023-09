L'arbucienc Keita Baldé, nou jugador de l'Espanyol

Eli l'Spartak de Moscou han arribat a un acord per a la cessió de(Arbúcies, 1995), que jugarà aquesta temporada al conjunt blanc-i-blau. El RCD Espanyol es guarda una opció de compra voluntària.Format a les categories inferiors del, Baldé compta amb una àmplia experiència en el futbol europeu. El nou davanter blanc-i-blau ha jugat a la Spartak de Moscou . A tots els equips ha destacat pel seu encert golejador i també com un bon assistent per als seus companys. A més, Baldé és internacional per la selecció del Senegal amb qui l'any 2022 va guanyar la Copa d'Àfrica.Baldé serà presentat aquest dilluns a l'com a nou jugador blanc-i-blau. El senegalès, nascut aestà molt vinculat al, sobretot a