Des dels'informa que la carreteraja torna a estar oberta a la circulació després de la caiguda d'un arbre, en direcció a Santa Fe del Montseny, passat Can Carbonell.Els Bombers de la Generalitat i el servei de manteniment de la carretera han retirat l'arbre i netejat la via per resoldre la d'incidència ocasionada aquest matí. El vehicles hi poden tornar a circular.