L'empresa Fluidra construeix una nova nau logística a Sant Feliu de Buixalleu

Fluidra, líder mundial en equipament de piscines i wellness i solucions connectades, ha arrencat la construcció d'una nova nau logística a Sant Feliu de Buixalleu (Girona), que serà desenvolupada per Logicor, la companyia líder en el sector logístic a Europa.Durant l'acte de posada de la primera pedra, Martí Giralt, EMEA Manufacturing General Manager (FMD) de Fluidra, ha explicat que s'espera que la construcció de la nau finalitzi al març i que es pugui començar a operar en ella a l'abril de 2024. A l'acte van assistir el Senyor Sr. Xavier Santos, alcalde de Sant Feliu de Buixalleu, i representants de Logicor, com a desenvolupador, Nadico, com a proveïdor de serveis d'enginyeria; i CBC, com a contractista general.El desenvolupament de la nau permetrà a la companyia centralitzar l'estoc i millorar els serveis de lliurament dels productes a causa de l'alta demanda en els mercats del Sud d'Europa.La nau està dissenyada per a complir amb els més alts estàndards de qualitat, de seguretat i sostenibilitat, a l'espera d'obtenir la qualificació BREEAM, el certificat de construcció sostenible més prestigiós, Very Good. Una vegada que sigui completada, serà possible dur a terme activitats incloses sota la regulació Seveso, que certifica que la instal·lació ha obtingut els permisos necessaris per a emmagatzemar producte químic. A més, les dues naus seran autosuficients en termes d'energia, amb 181 panells fotovoltaics amb una potència de 99.87kwp.Dins de la seva estratègia, Fluidra comptarà amb un total de dues naus a Sant Feliu de Buixalleu, localitzades en un enclavament estratègic prop de l'autopista AP-7, amb 8.000 metres quadrats i 16.000 metres quadrats respectivament.