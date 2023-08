Arbúcies participa al Congrés Internacional d'Art Efímer que se celebra a Barcelona aquesta setmana

Arbúcies, com a municipi amb una gran tradició catifaire, és present al Congrés Internacional d’Art Efímer i a la Trobada Internacional de Catifaires que acull durant aquesta setmana la ciutat de Barcelona.

Ahir al matí es va inaugurar al Caixa Fòrum el Congrés Internacional d'Art Efímer amb la presència d'autoritats nacionals i estrangeres, i la descoberta de la catifa congressual, amb l'acompanyament musical del grup de grallers La Torna. En el cas arbucienc, hi van ser presents l'alcalde d'Arbúcies, Pere Garriga, i la presidenta de l'Associació de Catifaires d'Arbúcies, Marga Villalobos. En el transcurs del matí, va tenir lloc una taula rodona sobre La repercussió del reconeixement de la UNESCO per al futur de les catifes i altres elements d'art efímer: beneficis i riscos i en la qual hi van participar representants institucionals de diferents països com Espanya, Bèlgica, Mèxic i Malta.

Respecte aquesta reivindicació, Garriga assenyala: "Hem de situar les catifes de flors naturals al lloc que li correspon i que es visualitzi i reconegui arreu del món com allò que és: la principal demostració d'art efímer que existeix". El batlle afegeix: "Les catifes venen del poble i de la barreja de les seves creences, de la seva feina. L'art passa de generació en generació i és un dels elements identitaris més importants que podem tenir, al mateix temps que és una eina d'integració social i ciutadana".

Durant el congrés tindran lloc altres taules rodones i ponències i, per amenitzar el programa, l'organització ha preparat diversos tallers, així com una actuació castellera i un breu concert de la coral Ensemble de la Coral Càrmina. El congrés finalitzarà el dijous 31 d'agost amb la desfeta de les catifes que s'hauran confeccionat en el marc de la II Trobada Internacional de Catifaires.