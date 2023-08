Incendi forestal a Arbúcies

Els Bombers de la Generalitat treballen des de les 14.08 hores d'avui, 25 d’agost de 2023, en un incendi de vegetació forestal iniciat a peu de la carretera GI-543 al municipi d’Arbúcies.

A les 16.00 hores, són 38 les dotacions que participen en les tasques d'extinció, 11 d’elles aèries (4 avions de vigilància i atac, 3 helicòpters bombarders i un helicòpter de comandament).

L’incendi es caracteritza pel seu comportament topogràfic, és a dir, no avança empès pel vent, que és mínim, sinó per l’orografia accidentada del terreny. El cap de l’incendi ha coronat un petit turó i la prioritat dels efectius d’extinció és atacar el flanc dret, que ja fa recorregut descendent, perquè no s’encaixi en un barranc. El foc llença alguns focus secundaris de poca importància i s’està revisant el perímetre per descartar noves ignicions.

Els Bombers han dictat ordre de confinament pels residents al càmping de la Vall d'en Vidal i 13 masies de la zona. La Policia Local ha desallotjat de manera preventiva unes 80 persones de les urbanitzacions de la Joia i Palau.

El Servei Català del Trànsit (SCT) ha tallat la circulació per la carretera GI-543 en ambdós sentits entre els punts quilomètrics 1 i 11,5.

Protecció Civil de la Generalitat manté en alerta el pla INFOCAT i des del CECAT està fent seguiment de l’incendi. El telèfon d’emergències 112 ha rebut un centenar de trucades per aquest incendi.