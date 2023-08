Els equips Camps i Pins tornaran a ser protagonistes durant la Festa Major de Campins

Tot a punt perquè aquest cap de setmana del 25 al 27 d'agostvisqui una nova edició de laen la qual els equipstornaqran a competir en diverses proves per alçar-se guanyador de la festa. Com a novetat d'enguany serà la posada a la venda d'un mocador identificatiu que a més tindràq fins solidaris per La Marató d'aquest any 2023. Integren l'equip Camps Les Esplanes, Can Joanet, Residencial i disseminats. L'equip de Pins està format per centre del municipi i el Serrat.Pel que fa a la programació també hi haurà activitats esportives, infantil, musicals i gastronòmiques que es poden consultar en el document adjuntat a continuació.

Festa Major 2023 by naciodigital