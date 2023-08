Tancament del castell de Montsoriu els dies 24 i 25 d'agost

Un cop finalitzat aquest episodi de calor extrema, a partir del proper dissabte 26 d'agost, les visites es reprendran en el seu horari habitual.

Arran de l'activació del(Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya) davant l'elevat risc d'incendis en algunes zones del país per als propers dies a causa de l'(on s'inclouen els municipis d') i per tal de garantir la seguretat de tots els visitants, eli elhan pres la decisió de tancar les visites a Montsoriu els pròxims dijous 24 d'agost i divendres 25 d'agost.