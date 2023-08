Descens de la natalitat a Sant Celoni l'any 2022

ha elaborat una nota informativa amb les dades provisionals que ha avançat aquest mes de juliol l'Institut d'Estadística de Catalunya sobre l'Estadística de naixements de l'any 2022 a Catalunya, comarques i municipis. També ha fet difusió del rànquing de noms més posats als nadons nascuts al país.Al Vallès Oriental el nombre de naixements ha estat de, xifra que representa unaen relació amb les dades definitives de naixements del 2021, amb un registre de la taxa de natalitat del 6,8, lleugerament per sota del conjunt català. Respecte l'any 2020, el descens se situa al voltant del 0,30%. En el conjunt dels municipis del Baix Montseny l'any 2022 hi va havernaixements (unen el conjunt de la comarca). En relació l'any 2021 és un 6,5% més i amb l'an 2020 un -3,5%.Les primeres dades de naixements referides a l'any 2022 mantenen el ritme de descens que s'ha anat registrant els darrers anys, especialment des de la segona dècada del 2000.L'edat mitjana de les mares al Vallès Oriental tendeix a créixer i, per tant, es mostra el progressiu. Actualment se situa en 31,6, i la moda (l'edat en què s’han produït més naixements) se segueix situant, com l'any passat, als 34 anys, quan fa 10 anys se situava als 32 o fa tres dècades, al 1990, se situava als 26 anys.L'anàlisi per municipisSi es fa l'anàlisi per municipis, es veu que Lliça de Vall, Lliçà d'Amunt isón els municipis de la comarca que han registrat undel nombre de naixements, en xifres absolutes, amb descensos d’entre 10 i 20 naixements menys que fa un any. Concretament a Sant Celoni l'any 2022 hi va haver 116 naixements, 14 menys (-10.77%) que l'any 2021 i 25 menys (-17,73%) que l'any 2020.A l'altre cantó de la balança, Bigues i Riells, Caldes de Montbui isón els municipis que han registrat un increment de naixements respecte l’any passat. En aquest municipi del Baix Montseny l'any 2022 va registrar 86 naixements, 28 més (48,28%) que l'any 2021 i 13 més (17,81%) que l'any 2020.Els noms dels nadonsEls noms més posats als nascuts al a comarca sónen el cas dels nadons de sexe masculí itorna a recuperar el primer lloc com a nom més posat. El nom d'entre les nenes i el nom dees mantenen en posicions capdavanteres. Al Vallès Oriental el nom de, que ha sigut el més posat a Catalunya aquest 2022 es situa en quarta posició per darrera de Jan,i Júlia.