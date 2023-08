La 40a Baixada de Carretons, un dels plats forts de la Festa Major de Sant Hilari Sacalm

Origen i recorregut de la Baixada de Carretons

Una de les activitats més esperades de laés la, la més antiga de Catalunya. Enguany, aquesta tradició hilarienca arriba a lai tindrà lloc el dissabte 26 d’agost. Les inscripcions es faran el mateix dia a les 3 de la tarda a la plaça de Cal Ros.Durant tota la setmana de Festa Major, del, hi haurà propostes per a tots els públics per fer gaudir hilariencs i visitants. Hi haurà correfoc, concerts de barraques amb Waikiki, Lola & The Rinos, Miquel del Roig o Ebri Knight, sopar de gala amb l'Orquestra Metropol, jocs infantils, inflabes a la piscina, sardanes amb La Flama de Farners i La Principal de Cassà, havaneres amb Els Pescadors de l'Escala, la Cucanya i la Gimcana Marrana, l'estrena de l'obra del grup de teatre local o la rua jove. Enguany, coincidint amb el centenari del futbol hilarienc, el– Font Vella. L'espectacle de fi de festa serà amb en Fel Faixedas i en Carles Xuriguera.L'any 1981 l'entitat localva organitzar la primera baixada de carretons i ho va fer durant quinze anys. Els carretons han passat per quatre recorreguts diferents. El primer recorria el carrer Vic i el 1992 el van canviar i van passar pel Carrer Benet. El tercer recorregut baixava pel carrer Hort Nou fins a la plaça de Cal Ros. L'últim, l'actual, passa per la carretera de Vic fins a la Plaça Gravalosa. La sortida sempre ha sigut des del Pla de les Arenes.de la Festa Major es pot consultar en el document adjuny

Cartell Programa Festa Majo... by naciodigital