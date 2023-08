Correfoc, puntaires i havaneres a la Festa Major de la Batllòria

El darrer cap de setmana aja hi ha hagut un tast de lad'enguany, però el gruix de les activitats tindran lloc a partir d'aquest dijous 24 d'agost i fins diumenge vinent 27 d'agost.Entre les activitats programades hi destaca eldel divendres 25 d'agost a 2/4 d'11 de la nit amb la Colla de Diables de Sant Celoni i recorrent el carrer De les escoles, carrer Breda, carrer Major, carrer Breda, carretera Vella, passatge Sant Roc, carrer Major i plaça Església.Pel dissabte 26 d'agost hi9 ha laa les 10 del matí, al carrer Major amb la col·laboració de Puntaires de la Batllòria i el, a les 9 del vespre, al pati de l'Escola Montnegre.El fi de festa serà el diumenge 27 d'agost amb unaamb el grup la Vella Lola. A les 10 de la nit, a la Plaça de l'Església. Se servirà cremat de rom per a tothom.Però a banda d'aquestes activitats n'hi ha moltes altres que es poden consultar en el programa adjunt a continuació.

