S'amplien les restriccions pel perill d'incendi forestal al Baix Montseny

Des d'avui dimarts i fins divendres 25 d'agost a les 00h s'amplien les restriccions als municipis del Baix Montseny a co0nseqüència del perill d'incendi forestal segons el mapa elaborat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Les principals limitacions aprovades per la Generalitat són la prohibició d'encendre foc en tots tipus d'espais oberts i suspensió de totes les autoritzacions per cremar rostolls o restes de poda. També la prohibició d'utilitzar maquinària i equips en terrenys forestals i en àrees rurals situades en una franja de 400 metres al voltant, que tinguin un funcionament que generi deflagració, espurnes o descàrregue



Així mateix es prohibeix l'ús de material pirotècnic i la suspensió de totes les activitats d'educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva, així com d'aquelles activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural. Les activitats suspeses poden realitzar-se en un nucli habitat o població.

La restricció de les activitats vinculades a les colònies, estades i campus esportius i equivalents, a l'entorn immediat de les edificacions on es faci la pernocta i la restricció de les activitats vinculades als casals de vacances i casals esportius al nucli de població del municipi on es realitzen. Es permeten desplaçaments sempre que es dirigeixin a un altre nucli habitat o població, i no impliquin fer una sortida al medi natural. També es permeten desplaçaments a cases de colònies, ja sigui per fer activitats o com inici d'una estada.

Finalment, se suspenen les obres i intervencions a la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya i als seus vorals. Poden ser autoritzades de manera excepcional pel Servei Català de Trànsit.