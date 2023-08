McLaren denuncia el pilot de Sant Antoni de Vilamajor Àlex Palou

L'embolic no ha fet més que començar. Es veia a venir, i ho va confirmar l'Indianapolis Star. El mitjà nord-americà va revelar queha presentat dues demandes separades contrai l'equip, conjunt en el qual actualment milita el pilot deen la. Segons aquesta informació, totes dues demandes es van presentar amb l'objectiu de reclamar diners a totes dues parts per l'embolic contractual que es va destapar la setmana passada, quan es va conèixer la negativa d'Alex Palou de complir amb un suposat contracte signat amb McLaren per a pilotar l'any vinent la temporada de la IndyCar per a l'equip de Woking.Quan el CEO de McLaren,, es va assabentar de les intencions d'Alex Palou, ho va comunicar als empleats de l'equip amb una carta en la qual mostrava la seva decepció pel comportament del pilot català, pel fet que rebutjava unir-se a l'equip després que McLaren invertís molt en ell amb diversos test amb un F1 per a la seva formació de cara a un possible salt de futur al "Gran Circ "."Palou ha rebut un, a més de milions de dòlars per a desenvolupament en el nostre programa de proves de Fórmula 1 com a pilot reserva del nostre equip. Desgraciadament, ara sembla que la nostra fe, compromís, inversió i confiança en Álex estaven fora de lloc, ja que no són recíprocs", va comentar llavors un Brown que amplia la seva versió dels fets a l'Indianapolis Star."És increïblement, tenint en compte el compromís que Àlex ha tingut amb nosaltres tant directament com pública i la nostra important inversió en ell basada en aquest compromís. Dediquem molt temps, diners i recursos preparant-nos per a donar-li la benvinguda perquè", va comentar en el mitjà americà.Cal recordar que aquesta decisió de seguir en Xip Ganassi quan es donava per fet que anava a anar-se a McLaren, amb qui pel que sembla havia signat un contracte, ja li va costar a Alex Palou trencar amb la seva agència de representació.està decebuda en conèixer la decisió d'Álex Palou de trencar l'acord que hi havia amb McLaren per a 2024. "Havíem construït una relació que pensem que anava més enllà de qualsevol obligació contractual i que va culminar amb la conquesta de la corona de Indycar en 2021 i l'obertura d'un camí cap a la F1. La vida segueix i li desitgem a Alex tot el millor per al seu futur", va expressar l'empresa MIM en un comunicat., expilot japonès que va ser clau per a la seva arribada a la Indycar i que té una gran connexió amb Honda, serà de nou el mánager que gestioni la carrera del vilamajorí.