L'Ajuntament d'Arbúcies desallotja l'edifici de Can Samora en el qual hi malvivien 23 persones

L'hai n'atura les obres il·legals que s'hi estaven realitzant. Es tracta de, una casa que estava ocupada per a 23 persones de forma irregular. L'actuació coordinada entre la Policia Local, la Regidoria d'Habitatge, Urbanisme i Ciutadania ha permès regularitzar la situació de l'edifici situat al barri del Castell.Després de detectar unesdins l'habitatge, tècnics municipals, regidors i Policia Local es van personar en el lloc del fets. La inspecció urbanística va permetre, a banda de constatar la realització de reformes sense la llicència d'obres corresponent, que s'estava produint una situació de sobreocupació i que estava causant molèsties als veïns de la zona. A més, s'incomplien diverses normatives.Pel que fa a la sobreocupació, a la casa hi vivien, mentre que a la cèdula d'habitabilitat permet que n'hi resideixin 5.Segons expliquen des del consistori, de manera àgil i coordinada, es van incoar: Un de sancionador, per les obres sense llicència municipal, que pot suposar una multa coercitiva per la propietat d'entre 3.000 a 6.000 euros i un altre d'informatiu, a l'atenció del ministeri fiscal per presumptes irregularitats administratives relacionades amb un cas de presumpte tràfic de persones. La propietat ha estat informada en tot moment de les gestions fetes.Fonts municipals assenyalen: "Elsen diferents indrets per tal d'exigir a propietaris i llogaters que compleixin la llei". I conclouen: "En aquesta finca, la situació queda absolutament regularitzada i les molèsties als veïns, que provocaven problemes de convivència, han desaparegut".