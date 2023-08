Aleix de Ferrater presenta el poemari «L'edat blava» a Vallgorguina

L'(ACV) ha organitzat la presentació del darrer llibre de poesia d', un poeta nascut a Barcelona, que actualment viu a Ribes de Freser (Ripollès), però que durant vint-i-cinc anys -dels cinc als trenta- va passar llargues temporades a Vallgorguina.Interessant i amena tarda-vespre la que va fer passar dissabte passat Aleix de Ferrater al local de l'ACV, on malgrat la seva ceguesa actual, va fer gaudir la vintena de persones que van assistir-hi, amb la Vallgorguina fotogràfica que ell va conèixer i que reté al seu interior amb una exactitud espectacular.I és que a partir d'aquellesa Vallgorguina d'alguna manera va néixer aquest poemari trenta anys després fent-ne una visió interioritzada d'espais i sensacions d'un passat tant proper com llunyà que el jo poètic descriu amb tranquil·litat, realisme i sentiment vivències carregades d'enyorança, melangia i nostàlgia. Ho viu de manera positiva "això fa que t’alimenti el cor i el cap, en definitiva sentir-se viu", diu Aleix de Ferrater.Aquest és elde l’autor. Ha publicat Escoltant la sal, (Jo Escric, 2007), Arrels d’escuma (Editorial Òmicron, 2008), Flaix que enlluerna (Editorial Òmicron, 2010), Absolutament d’ànim (Edicions Documenta Balear, 2016) i L’excés (Ediciones Oblicuas 2019). També ha publicat relats curts amb d'altres escriptors en diversos llibres editats per l'Associació de Relataires en Català.Ha guanyat elsSant Joan (1995), Jo Escric (2007), Roc Boronat (2007) i Guillem Colom i Ferrà, Vall de Sóller (2015).L'acte de l'Associació Cultural Vallgorguina el va obrir el president de l'entitat,, mentre que el periodista, amic personal del poeta, en va fer la introducció del llibre, per donar pas a Aleix de Ferrater.