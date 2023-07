Un cotxe surt de la via i xoca amb un arbre a Sant Celoni

Un cotxe ha sortit de la via i ha xocat contra un arbre a la carretera. L'accident ha passat cap a les 17:14 hores d'aquest diumenge al quilòmetre 2,4 de la carretera que uneixamb Santa Fe del Montseny, d'acord amb la informació facilitadea per Bom,bers de la Generalitat.Dins del vehicle accidentat hi viatjavenque no han quedat atrapades dins del cotxe, però els bombers, que s'hi han desplaçat amb dues dotacions de Sant Celoni i Granollers, han hagut d'ajudar-los a sortir, ja que el vehicle havia quedat inestable i, per això també s'ha hagut d'assegurar. Elsa dos ocupants no han hagut de ser evacuats.Al lloc de l'accident també s'hi han desplaçat Policia Local de Sant Celoni, Mossos d'Esquadra i dues ambbulàncies del SEM. La carretera BV-5114 no ha calgut tallar-la, però sí que es donavamentre han durat les tasques dels serveis d'emergència desplaçats.