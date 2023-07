El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Celoni entra en fase de redacció

Aquesta setmana s'ha signat el contracte del darrer dels tres lots en què es divideix la contractació per a la redacció delde Sant celoni. D'aquesta manera, s’inicia la redacció pròpiament dita del Pla Urbanístic, juntament amb els treballs corresponents a l'Avaluació ambiental estratègica i al Programa de participació ciutadana.El POUM és l'instrument d'ordenació urbanística integral del territori per planificar el Sant Celoni deli fer realitat unque fomenti la qualitat de vida de les generacions presents i futures. També haurà de permetre la generació i diversificació de les activitats econòmiques, garantir un paisatge urbà de qualitat, millorar l'espai públic i afavorir la cohesió a través de les eines que li són pròpies: ordenar els espais lliures, els espais públics, situar les infraestructures, preveure les reserves per equipaments, la localització dels nous habitatges o definir el patrimoni arquitectònic i natural que cal protegir.La contractació que ara s'ha formalitzat és la culminació de l'acord que va prendre per unanimitat el Ple d'11 de juny de 2020.