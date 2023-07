Moció de Junts al ple de Sant Celoni per denunciar les ingerències de l'Estat en el moviment independentista

El cas de l'que va estar tres anysals moviments de l'esquerra independentista de Girona, i que fins i tot va mantenir una falsa relació sentimental amb l'activista, ha arribat al. El grup municipal de Junts ha presentat una moció per denunciar les ingerències de l'Estat espanyol en partits i entitats del moviment independentista arran d'aquest fet, que ja suma quatre a les infiltracions conegudes de caràcter similar. La Policia Nacional depèn del Ministeri d'Interior, dirigit pel ministre delLa infiltració policial és una tàctica utilitzada per les forces de seguretat de diversos països per obtenir informació i desmantellar organitzacions criminals o grups sospitosos de terrorisme, normalment sota supervisió judicial. "Lamentablement, quan es tracta de l'Estat espanyol, aquesta tàctica s'utilitza tambéque defensen de forma legítima la independència de Catalunya com a opció política, amb el que suposa un cas flagrant de violació de drets".La moció rebutja i condemna frontalment totes les actuacions dirigides per l'Estat espanyol contra l'associacionisme juvenil i les persones joves que formen part del moviment independentista dels Països Catalans. Així mateix, expressa laamb totes les persones que han patit accions i coaccions antidemocràtiques i injustes i que han vist vulnerats llurs drets i llibertats per part de l'Estat espanyol, i també amb les organitzacions que el Departament de Seguretat Nacional espanyol ha perseguit i ha fixat com a objectiu d'espionatge i persecució política.Per tot això, es fa una crida a la participació política i social de totes les persones joves del país per a defensar els seus drets de manera pacífica i democràtica, perquè es considera que aquesta és la millor via per a fer front a les actuacions injustes i antidemocràtiques de l'Estat, tal com aquest recull voluntàriament en l'informe deltitulat "El empleo de gentes de inteligencia por parte de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional".Finalment la moció acorda instar al Govern de la Generalitat a reclamar al Govern espanyol que aturi tota activitat d', seguiment o infiltració contra organitzacions polítiques juvenils independentistes o de qualsevol signe polític democràtic, i exigir al Govern espanyol que obri una investigació de les activitats dutes a terme en aquest àmbit i recentment descobertes i en depuri les responsabilitats, tant en l'àmbit operatiu com en el de la responsabilitat política.