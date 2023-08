Aquests són els concerts que hi haurà per la Festa Major de Sant Celoni 2023

Concerts de Festa Major

La2023 cada vegada és més a prop. En la presentació que es va fer dies enrere ja es van desvetllar bona part de les activitats que formen part de la programació festiva, com ara totes les proves de la competició festiva del Corremonts entre les Colles dels Senys i dels Negres . També s'ha conegut quin ha sigut el cartell guanyador que podrem veure penjat als fanals del municipi.Ara és el moment de conèixer el nom dels grups musicals que animaran els concerts que, com és habitual es faran a l'aparcament del pavelló, on també hi haurà situat l'amb 11 entitats que hi tindran parada. La Festa, encara que oficiosament està programada de l'1 al 10 de setembre, el gruix de les activitats seran entre el 8 i el 10 de setembre, dies que hi haurà els concerts.cartell musical potent que combina grups locals i grups comercials com:Divendres 8:(grup local),i punxa disc i música barracaDissabte 9:i punxa disc i música de barraquesDiumenge 10:i concert amb, (grup de versions),i punxa discs i música de barraquesMés enllà de l'espai barraques hi haurà espectacles i música a altres espais del poble:proposarà el grupa Barraques el diumenge 10 de setembre a la tarda, concerts de música Swing, concerts amenitzant places i carrers a l'hora de vermut, concert i ball amb l', sardanes, havaneres.