Arbúcies celebra la Festa Major del 28 al 31 de juliol

Itinerari Rusiñol

El mes de juliol és sinònim dei és quecelebrarà la seva festa aquest cap de setmana, del 28 al 31 de juliol. Quatre dies en què les entitats i associacions del municipi tenen un paper rellevant en l'organització de diferents activitats perquè grans i petits trobin el seu espai per poder gaudir de la festa.El torneig de petanca encetarà com cada any el programa d'actes de la Festa Major. Serà a les 8 del matí a la nova pista de petanca de la Llar de Jubilats. A les 3 de la tarda, les activitat seguiran amb el torneig de ping-pong, a les 4 amb les actuacions diverses a la Casa de Repòs i el campionat de botifarra a la Llar de Jubilats. A 2/4 de 7 de la tarda a Can Cassó, hi haurà lade gent gran de la comarca de la Selva i entre les quals hi ha la coral Veus Solidàries d'Arbúcies.A 2/4 de 9 del vespre també a Can Cassó tindrà lloc l'acte inaugural de la Festa Major amb el pregó. Unque anirà a càrrec delamb motiu del 40è aniversari de l'entitat i que també comptarà amb les actuacions del Club Patí Arbúcies, l'Escola de Dansa i dels grups de funky de la Regidoria d'Activitat Física i Esports. I els concerts a la zona de barraques amb Anarkaox, la Tropical i DJ Arzzet tancaran els actes de divendres.El dissabte, l'activitat començarà a 2/4 de 10 del matí amb la sessió d'anellament d’ocells al Prat Rodó, a les 11 del matí a la plaça Florac, festa holi i, a les 12 del migdia al, inauguració de l’exposició Art x Arbúcies, una mostra col·lectiva d’artistes arbuciencs. A la tarda, a partir de les 6 a la placeta de Can Reus, plantada de gegants i cercavila amb els gegants d'Arbúcies, Hostalric, Sant Vicens de Muntal, Sant Hilari Sacalm, Perpinyà i Santa Maria de Palautordera.Mentrestant, a 2/4 de 7 de la tarda a la placeta dels Bosquerols, inici delamb la xaranga Damm-er. A la nit, a partir de 2/4 d’11 a la zona de barraques, concert amb les actuacions de The_originaldj, Yo suspendí EGB, Les Coco i DJ Pumocat i, a les 11 de la nit a Can Cassó, ball de Festa Major amb La Band Gogh.L'endemà, diumenge, a les 10 del matí al Museu Etnològic del Montseny, Passejades 2023. Itinerari Rusiñol, una ruta que vol acostar la figura de Rusiñol i mostrar la seva relació amb Arbúcies a través d'una passejada pels espais que van servir d'inspiració al pintor. A les 12 del migdia a la placeta dels Bosquerols, actuació de màgia amb el Mag Fèlix. I, a la tarda, a partir de les 6 a la sala polivalent del camp de futbol, quina amb l'Associació Festes Joves d’Arbúcies i, a les 7 de la tarda a Can Cassó, gran concert de Festa Major amb l'. A les 10 del vespre a Can Cassó, ball de Festa Major amb l’Orquestra Metropol i, a 2/4 d’11 a la zona de barraques, última nit de concerts amb Motolov Band, Waikiki, Dalton Band i DJ Ciskela B2B Fanitu.I el darrer dia de Festa Major, el dilluns 31 de juliol, durant tot el matí a les piscines municipals,. A la tarda, les activitats seguiran a partir de les 6 de la tarda al Prat Rodó amb la tornaboda i audició de sardanes i, a 2/4 de 7 a la plaça de la Vila, espectacle familiar amb Rikus. Finalment, a les 10 del vespre a Can Cassó, teatre de Festa Major amb l'obra Cunyades, que tancarà els actes de la Festa Major d’Arbúcies 2023.