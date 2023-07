L'Ajuntament de Breda destinarà 20.367 euros a la compra d'un vehicle policial i un camió per la brigada

El darrerha aprovat una transferència de crèdit entre diferents partides de vinculació jurídica per incrementar tres altres partides per a fer front a diverses inversions. D'aquesta manera, es retiraraneuros de la partida dels Pressupostos Participatius per incloure’ls a la partida destinada a inversions en equipaments esportius per dur la proposta guanyadora del procés d’enguany, «Millores al Poliesportiu Municipal.A més, s'utilitzaranper a la compra d'uni d'un, respectivament. En el cas del vehicle per a la Policia Local, s'adquirirà en propietat el cotxe que actualment es disposa en rènting, pagant el valor residual del mateix. En el cas del camió per a la Brigada Municipal se n'adquirirà un de nou ja que l'actual està arribant al final de la seva vida útil.Part d'aquests fons es traslladaran des de les partides destinades al lloguer de vehicles de transport i una inversió en senyalització que finalment no s'executarà aquest 2023. La resta de fons fins a completar aquestes dues partides s'obtindran del romanent de tresoreria. La proposta s'ha aprovat amb els 7 vots a favor d'ERC i 4 abstencions, corresponents a la resta de grups polítics (3 de Junts i 1 de la CUP).