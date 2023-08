El MIMAA programa una vintena de companyies de circ, teatre, música i dansa pels carrers i places d'Arbúcies

Las Polis actuaran el 17 de setembre a Arbúcies Foto: MIMAA 2023

La(MIMAA) torna a Arbúcies del 15 al 17 de setembre. Un festival que enguany reunirà una vintena de companyies d'arts tan diverses com el circ, la música, la dansa i el teatre i de diferents països com ara França, Bèlgica, Itàlia o Lituània. Una edició en la qual també es vol donar especial rellevància a les activitat paral·leles que s'han programat com ara xerrades i presentacions de llibres per tal de potenciar el valor social inherent delEl festival arrencarà el divendres 15 de setembre a la tarda i ho farà amb força., considerat un dels millors malabaristes d'Espanya, serà l'encarregat de donar el tret de sortida al MIMAA 2023 amb el seu espectacle White bottom! L'altre plat fort de la programació de divendres seràamb l'espectacle Slips inside. Aquest duet està considerat com un dels millors còmics internacionals.I al llarg dels tres dies de la mostra, la companyia, amb més de 35 anys de trajectòria i pioners de la titella contemporània, s'instal·laran al Prat Rodó per oferir diversos passis dels espectacles Antipodi, Mano Viva i el Concert Kalo Taixidi. També cal destacar altres companyies com ara, formada per Guillem Vizcaino, campió mundial de baldufa 2020 i que es podrà veure el diumenge a la plaça de la Pau o l'espectacle de, que porta el mateix nom i que el 2022 va celebrar els 10 anys de recorregut.Enguany, a la programació d'espectacles s’hi sumenper tal de reforçar l'esperit crític i el valor social del MIMAA. En aquest sentit, en aquesta edició l'Hotel Montsoliu i el Cafè Jardí Torres també se sumen com a espais del festival i al llarg de dissabte i diumenge acolliran diferents xerrades i presentacions de diferents entitats i col·lectius, a més a més de música i poesia.I per complementar aquesta extensa programació, al carrer Camprodon hi haurà, com l’any passat, el mercat d'artesania i la zona de foodtrucks.Pel que fa a les entrades, es posaran a la venda al llarg del més d'agost i els preus dels espectacles que es representin en espais on es regula l'aforament, oscil·laran entre els 3 i els 5 euros. En canvi, aquelles actuacions que es facin a l'aire lliure, es farà taquilla inversa.Tota la informació del festival i la programació de tots els espectacles ai les xarxes socials Facebook (festivalmimaa) i Instagram (@festivalmimaa). El Festival MIMAA compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona.