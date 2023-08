Nou projecte de suport a les empreses del territori per millorar els recursos i capacitats de l'equip humà

El(SLO) de Cardedeu posa en marxa un nou projecte per a millorar els recursos que ofereix al teixit empresarial de Cardedeu i municipis veïns com Cànoves i Samalús, Sant Antoni de Vilamajor i Sant Pere de Vilamajor per potenciar la gestió de seu equip humà. Al mateix temps, també es pretén que les persones usuàries dels servei d’orientació i inserció laboral puguin assolir els seus objectius professionals, vivint i treballant al territori.El projecte es basa en l'per tal de conèixer quins perfils professionals hi treballen i quines necessitats formatives tenen. També, es busca fer prospectiva per conèixer si en un futur proper es necessitaran altres perfils o bé es mantindran. En base a aquesta informació es dissenyaran accions i col·laboracions que permetin millorar l'encaix entre les necessitats empresarials i les persones en recerca de feina o de nous projectes professionals.Amb aquests objectius, ja s'ha començat a contactar amb les empreses de Cardedeu, Cànoves i Samalús, Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor per explicar-los el projecte, que tindrà: qüestionaris, visites i trobades estratègiques amb agents del sector. Per fer-ho, s’utilitzarà el model de gestió d’equip humà per competències, un model que situa les persones i, concretament, els seus coneixements, habilitats, aptituds i actituds en l'eix central de l'activitat aportant eines per captar i fidelitzar els/les professionals més competents i millorar les competències de tot l'equip.Tot plegat servirà per elaborar un estudi per contribuir ai les capacitats de les empreses en termes d’equip humà, i que ha de servir perquè aquestes obtinguin els beneficis.