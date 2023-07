L'Ajuntament i Creu Roja reparteixen aigua potable a més de 200 passatgers de Renfe aturats a Sant Celoni

Aquest dimarts a la tarda, l'Ajuntament des'ha ccordinat ambper subministrar aigua potable i assistir als passatgers que s'han vist obligats a baixar del tren a Sant Celoni per culpa d'un accident en un punt no autoritzat d'Hostalric.Davant les altes temperatures, l'àrea de Seguretat ciutadana ha activat ràpidament un servei per atendre a les persones més vulnerables a la calor. Els prop deque han baixat a l'estació de Sant Celoni s'han esperat fins el restabliment del servei interromput de 3 a 5 de la tarda o els autobusos llançadora.El fet també ha afectat els trens de mitja distància que circulaven per laentre Barcelona i Figueres - Portbou i la circulació s'ha interromput entrei Maçanet Massanes, segons ha informat Adif.