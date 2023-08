La Festa Major de Riells i Viabrea tindrà un concert de Buhos

Aquest dimecres 2 d'agost comença a Riells i Viabrea la Festa Major d'estiu 2023. La programació festiva s'allargarà fins el dilluns 7 d'agost amb activitats pensades per a totes les edats, "La Festa Major de Riells i Viabrea ofereix una varietat d'activitats divertides i d'entreteniment, que ho converteixen en una experiència inoblidable per a totes les persones assistents", s'assegura des de la comissió organitzadora.



Entre el més destacat hi trobem el concert de Buhos que se celebrarà el dijous 3 d'agost a partir de les 11 de la nit al costat del pavelló municipal. Si bé, tal com s'explica des de l'Ajuntament, l'aposta va més enllà i s'aposta per una programació potent i extensa en el temps "treballant per acollir al municipi propostes de primeríssima escena musical. També passaran per Riells i Viabrea 31 FAM i Hotel Cochambre.

Aquest dimecrescomença alad'estiu 2023. La programació festiva s'allargarà fins el dilluns 7 d'agost amb activitats pensades per a totes les edats, "La Festa Major de Riells i Viabrea ofereix una varietat d'activitats divertides i d'entreteniment, que ho converteixen en una experiència inoblidable per a totes les persones assistents", s'assegura des de la comissió organitzadora.Entre el més destacat hi trobem elque se celebrarà el dijous 3 d'agost a partir de les 11 de la nit al costat del pavelló municipal. Si bé, tal com s'explica des de l'Ajuntament, l'aposta va més enllà i s'aposta per una programació potent i extensa en el temps "treballant per acollir al municipi propostes de primeríssima escena musical. També passaran per Riells i Viabrea

També hi haurà activitats i concerts destinats als més xics i a les famílies, alhora que el jovent també podrà gaudir de grans propostes musicals. Sense deixar de costat espectacles de gran qualitat dirigits a un públic adult i sènior, com ho seran el Tribut a Queen o les orquestres Selvatana i Nova Blanes.De la mateixa manera que hi haurà laa la plaça de la Vila, activitats d'aigua a Can Salvà el dissabte 5 d'agost o l'espectacle infantil de Pep Puigdemont al Casal del Poble. Per al diumenge 6 d'agost l'aposta passa pelal costat del Centre Cultural de la Casa Nova de Can Plana i la Gimcana d'activitats a càrrec de laEl darrer dia de festa, el dilluns 7 d'agost, s'ha programat una obra de teatre a les 18:30 h al Casal del Poblea càrrec de Montcabrera. L'entrada inclou entrepà i beguda.De divendres a diumenge hi haurà una la plaça de la Vila.