Sant Martí de Pertegàs

L'església Sant Martí de Pertegàs, l'origen de Sant Celoni Foto: Jordi Purtí



Capella de Sant Ponç

Capella de Sant Ponç d'estil romànic tardà Foto: Jordi Purtí



Rectoria Vella

Rectoria Vella de Sant Celoni, un exemple gòtic civil del segle XV Foto: Jordi Purtí



Muralla o força de la vila

Una de les torres que encara es conserven de la Força de Sant Celoni Foto: Jordi Purtí



El Pont Trencat

El Pont Trencat sobre la Tordera conserva un arc gòtic del segle XIV o XV Foto: Jordi Purtí

i és la capital del, la comarca natural a cavall del Montseny i del Montnegre i de les comarques oficials del Vallès Oriental i la Selva. És un d'aquests municipis bonics i amb encant que es poden visitar a qualsevol època de l'any, però ara que és estiu i disposem de més temps és un bon moment.Els historiadors locals expliquen que els primers celonins habitaven en masies disperses a l'entorn de la parròquia de. Sant Celoni és situat de manera estratègica que ja en l'època medieval es tenia ben present. Per això, en el segle XI els senyors del Montseny van fer construir una capella dedicada a Sant Celoni al peu del camí ral de Barcelona i Girona.Aquest fet va propiciar el creixement de cases al seu voltant, lai la creació del mercat fora muralla (segle XII). Aquest nucli urbà prengué el nom de la capella: Sant Celoni.D'aquella època en queden vestigis que avui fan que sigui una de les rutes turístiques més interessants de la capital del Baix Montseny.És la parròquia primitiva, situada al que és avui el parc de la Rectoria Vella. L'església Sant Martí de Pertegàs està documentada del segle XI. L'església, d'origen romànic, es va ampliar considerablement en el segle XIV. Les restes actuals corresponen a una part de la nau central, coberta amb volta de canó apuntat.És situada a la plaça Josep Ferrer i formava part de l'antic hospital Sant Nicolau de mesells o leprosos, fora de muralla. Tot i ser d'estil romànic és un edifici tardà, de finals del segle XII o del XIII, és d'una sola nau, amb absis semicircular i contraforts exteriors.També situada al parc de la Rectoria Vella. Era l'habitatge del rector i sacerdots de Sant Martí de Pertegàs. És un magnífic exemple de casal gòtic civil del segle XV, de planta rectangular estructurada al voltant d'un pati central. Ara s'utilitza com a dependències municipals i la planta baixa es fa servir per fer-hi exposicions temporals.La primera notícia de la muralla o força de la vila és de l'any 1154. En el darrer quart del segle XIV es van fer obres importants a la muralla. Se'n conserven algunes torres de planta circular i murs aprofitats com a parets de cases o façanes. De les cinc torres que, com a mínim, tenia la Força o muralla medieval, només se'n conserven dues i l'angle d'una tercera.Travessa la Tordera seguint l'antiga Via Augusta, conserva un arc gòtic del segle XIV o XV, la resta es destruí el 1811 durant la Guerra del Francés. L'any 2003 es va restaurar i es completà amb una estructura metàl·lica que evoca la forma original. Una part del pont pertany a Sant Celoni i l'altra a Santa Maria de Palautordera.