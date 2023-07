Riells i Viabrea, un municipi cada vegada més vulnerable «al foc i l'aigua» per les urbanitzacions

A més, l'alcalde recorda que quan fa anys es va començar a construir les urbanitzacions del municipi es va fer "enmig del bosc" i això vol dir que moltes cases han quedat envoltades per la natura. Si bé fins ara no implicava cap perill, amb l'emergència climàtica incrementa la vulnerabilitat de Riells i Viabrea.

Cada vegada és més freqüent que hi hagi episodis de pluja intensa, fet que implica un augment del cabal de forma puntual de rieres. L'alta temperatura i la manca de pluja també es tradueix en un augment dels episodis de sequera, que al seu temps comporta més risc d'incendi. L'alcalde del municipi, Josep Maria Bagot, assegura que tenen "totes les possibilitats de quedar afectats per successos meteorològics".

Davant d'aquesta vulnerabilitat a la situació climatològica, fa cinc anys el consistori va decidir estrenar una taxa en què cada habitatge paga 18 euros l'any per netejar les lleres de les rieres i les franges perimetrals. "N'hi ha que ho fan cada dos o tres anys i d'altres que ni ho fan", assegura l'alcalde, "però per a nosaltres és una qüestió de seguretat que afecta a tot el municipi".

De fet, Bagot ha recordat que en cas d'incendi hi ha molts casos que les flames poden penetrar més enllà de les parcel·les que hi ha al límit de les urbanitzacions per la continuïtat que hi ha en la trama boscosa. El fet que cada propietat tingui una part de jardí i que, a més, hi hagi zones verdes amb arbres repartides, fa que les flames puguin escampar-se ràpidament si no es té cura de les franges perimetrals.

L'alcalde ha detallat que els veïns "ho entenen" i per això van acceptar la nova taxa municipal. Amb aquests diners, el consistori té marge de netejar les franges perimetrals i les rieres cada any i reduir l'afectació en habitatges en cas d'incendi o d'inundació. A més, aquesta via d'ingressos permet fer aquestes actuacions sense hipotecar el pressupost econòmic. "HI ha prioritats i una d'elles és la seguretat", afirma Bagot.