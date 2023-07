Endesa talla de nou el subministrament elèctric a una família vulnerable

L'interposa una segona denúncia contradesprés que l'empresa de subministrament elèctric hagia una família que es trobava protegida per la Llei 24/2015 de pobresa energètica des del mes d'abril. La primera denúncia va tenir lloc l'11 de febrer del 2022 , quan l'Ajuntament va denunciar Endesa davant l'per haver tallat el subministrament elèctric a un usuari vulnerable. El tinent d'alcalde d'Arbúcies,, ha explicat que en aquest cas, l'expedient ja està en fase de resolució sancionadora per l'empresa.Una vegada més, Salmeron critica l'i dels drets d'aquest usuari per part de grans empreses i afegeix: "El llum és un bé essencial i ha de ser garantit per a tothom".Des del consistori es reclama que s'obria Endesa per part de l'Agència Catalana de Consum i que aquestes situacions no es repeteixin en un futur.