Els nou refugis climàtics de Sant Celoni i la Batllòria per superar la calor

Refugis climàtics interiors

Lesa l'estiu cada vegada són més. Hi ha molts experts que des de fa temps ja estan avisant que elja és aquí i que aquesta circumstància no és una cosa passatgera. ans al contrari, tot fa pensar que anirà a més.Una situació que ha fet reaccionar els ajuntaments davant de les. Un dels consistoris que ha pres mesures, en previsió de les onades o pics de calor, és el de Sant Celoni que ha decidit habilitar nou refugis climàtics en diversos punts deEls nou refugis habilitats per l'Ajuntament de Sant Celoni són tots interiors. En el llistat d'equipaments s'informa de l'adreça i els horaris per poder-se refugiar de la calor els mesos de juliol i agost. L'Ajuntament de Sant Celoni continua treballant per habilitar nous espais i recursos per fer front a les altes temperatures.c. Campins, 24 (edifici El Safareig)De dilluns divendres de 8.30 a 14.30 hc. Breda, 2Dimarts, dimecres i dijous, de 16 a 19 hTancat del 31 de juliol al 28 d'agostPg. Rectoria Vella, 10Matins: dimecres i divendres de 9.30 a 13.30 hTardes: de dilluns a dijous de 15 a 20 hTancat dilluns 14 i dimarts 15 d'agostPlaça de Josep Alfaras, 6Cada dia, 24 horesc. Montserrat, 28De dilluns a divendres de 9 a 14 hTancat del 7 al 18 d'agostc.Bruc, 26De dilluns a divendres de 9 a 13 hCamp Municipal d'EsportsJuliol, agost i setembre de dilluns a divendres de 16 a 23 hDijous, divendres, dissabte i diumenge de 16 h a 23/24 hTancat de l’1 al 17 d’agostDe dilluns a divendres de 9 a 12 i de 15 a 19 h