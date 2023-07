Sant Celoni presenta la Festa Major de setembre

El cartell de Festa Major és obra de la celonina Gemma Jané i Tarragó

Gemma Jané i Tarragó guanyador concurs de cartells de la Festa Major de Sant Celoni 2023 Foto: Jordi Purtí

L'alcalde, el regidor de Cultura,acompanyats dels representants de les colles de, Bernat Pons i Carme Fugaroles, respectivament, la guanyadora del concurs de cartells,, i diferents entitats que col·laboren a la festa, han presentat a la Rectoria Vella el programa de la Festa Major 2023.Unaque, tal i com va explicar el regidor de Cultura, s'està treballant des de fa mesos per part de les entitats del municipi, les comissions i l'equip tècnic de l'àrea de Cultura. Del dilluns 4 al diumenge 10 de setembre,viurà una Festa Major amb activitats per a tots els gustos i per a totes les edats amb actes al carrer, cercaviles, àpats populars, espai de barraques i concerts, fira d'atraccions i un munt d'actes diversos.Un any que coincideix amb elque ho celebraran amb la companyia d'un gran nombre de colles vingudes d'arreu. Una festa que en paraules de l'alcalde "vol ser un lloc de trobada de tots els celonins i celonines, de totes les edats, sempre amb respecte i moltes ganes de passar-ho bé".El programa compta amb els ingredients de sempre (festa al carrer, participació, gaudir, passar-ho bé, ...) i com en els darrers anys cal insistir en els valors que faran que sigui una festa major d’èxit, com són:(s'insisteix en reduir residus; hi haurà 3 fonts d'aigua pública i recomanarem que tothom es porti la cantimplora, ús de material compostable en tots els àpats).(es recomana que tothom vagi a peu, es vol incidir en eli agents de salut durant les nits de festa major,totes les nits de barraques com a espais d'informació, sensibilització i denúncia d'agressions de gènere i, la Festa Major transcórrer en espais públics i cal trobar l'equilibri per garantir el respecte i la bona convivència).i concerts s'ubicarà a l'aparcament del pavelló i el, la competició festiva entre Senys i Negres tindrà 10 proves puntuables.El 33è concurs de cartells ha recollit 16 propostes. El jurat va seleccionar el cartell de l’estudiant de Belles arts celonina, Gemma Jané i Tarragó.