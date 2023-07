El PSC guanya amb claredat les eleccions generals a Sant Celoni

No seré un dels set diputats que seran decisius a Madrid. M’és igual perquè per mi la politica és lluitar per uns ideals des d’un projecte col·lectiu.

Que ningú ho dubti, ni a la @miriamnoguerasM ni a ningú de @JuntsXCat li tremolarà el pols per doblegar Espanya. — Josep Pagès i Massó (@jpagesm) July 24, 2023

Sant Celoni 2023 Totes les dades Cens total: 13.331 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 8.681 65,11% Abstencions: 4.650 34,88% Vots nuls: 77 0,88% Vots en blanc: 66 0,76% Partit Vots %

Vallès Oriental 2023 Totes les dades Cens total: 311.163 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 206.192 66,26% Abstencions: 104.971 33,74% Vots nuls: 1.782 0,86% Vots en blanc: 1.769 0,86% Partit Vots %

Selva 2023 Totes les dades Cens total: 118.532 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 72.524 61,19% Abstencions: 46.008 38,81% Vots nuls: 884 1,22% Vots en blanc: 573 0,79% Partit Vots %

Victòria clara delen les eleccions generals que s'han celebrat aquest. Els socialistes han obtingut. La segona força més votada ha sigut Junts amb 1.574 vots (18,29%), seguits d'ERC 1.237 vots (14,37%) i Sumar amb 1.104 vots (12,83%). Per darrer3 de tots ells s'hi han situat la dreta del PP amb 653 vots (7,58%) i la ultradetra amb 514 vots (5,97%). I la CUP ha sigut la setena força més votada amb 345 vots (4%).A les files socialistes hi ha satisfacció per aquests resultats ja que consideren que a Sant Celoni i la Batllòria s'ha votat clarament, aconseguint que el PSC sigui la força més votada, com també ho ha sigut al, sent la primera força a la gran majoria dels municipis vallesans.Al, però,ha sigut la força més votada a Campins, Gualba, Llinars del Vallès, Montseny, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Pere de Vilamajor, Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra, mentre que Junts ha guanyat a Fogars de Montclús i Sant Esteve de Palautordera.A la banda de lael PSC ha siguit la força més votada a Arbúcies, Hostalric i Riells i Viabrea, mentre que Junts ha guanyat a Sant Feliu de Buixalleu i Sant Hilari Sacalm i ERC ho ha fet a Breda.D'altra banda,número quatre de la llista deper Barcelona s'ha quedat a les portes de seguir com a diputat al Congrés dels Diputats ja que dels set escons aconseguits per Junts a la demarcació de Barcelona n'hi pertoquen tres. Ell mateix ho ha explicat en una piulada.