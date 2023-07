El diputat Josep Pagès ha votat aquest migdia a Sant Celoni

El diputat de Sant Celoni de Junts per Catalunya,, ha votat aquest migdia en una de les meses ubicades a la Sala Lluís Giró de l'Ateneu. Actualment, ja ocupa un escó al Congrés dels Diputats, i té moltes possibilitats de seguir aquest 23-J fent política a Madrid ja que és el número quatre de la candidatura que encapçala Míriam Nogueras.En un nacte electoral cele3brat aquesta setmana a Sant Celoni el diputat celoní va assegurar que "l'única acció que està a les nostres mans que pot tenir un efecte polític real és votar el que millor defensa els nostres interessos, és votar Junts per Catalunya". També va recordar que laper a Junts, i que la investidura d'un president de govern a Espanya Junts la supedita a una solució política, que passa per la cessió a Catalunya de les competències per organitzar un referèndum, una opció perfectament possible i constitucional, segons va afirmar.