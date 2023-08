Inici de la restauració del segon tram de la nau de l'església de Sant Salvador de Breda

Després de diverses setmanes amb treballs previs de preparació, en els darrers dies han començat les obres de rehabilitació del segon tram de la nau de l'església de l'antic Monestir de Sant Salvador. Els treballs s'enformació en la restauració i conservació dels paraments interiors, que es troben en molt mal estat. Es tracta d'una de les actuacions més necessàries, i per tant prioritàries, per a que l'edifici assoleixi un estat de conservació adequat. És una actuació molt similar a la duta a terme l'any 2017, quan va tenir lloc la restauració del primer tram de la nau de l'església.

L'objectiu de l'actuació és la neteja de la zona i l'eliminació d'elements estranys, procedents de l'incendi que va patir l'església l'any 1939 i de reparacions posteriors, que no sempre es van fer de forma adequada. També es procedirà al sanejament dels paraments, la correcció de les diferents patologies i a la realització de treballs de consolidació i restitució volumètrica.



En detall, aquest fet suposa la neteja de les diferents capes de fum sutge i altres tipus de brutícia, així com l'eliminació de morters i altres materials que es van fer servir per fer reparacions i pedaços sense seguir criteris de rehabilitació i restauració, així com d'altres originals que puguin estar en mal estat. A partir d'aquí es treballarà en la consolidació d'elements inestables, el segellat de fractures i esquerdes, la reparació o reposició de rejuntats i la reparació volumètrica amb morters de restauració i amb acabats d’imitació de la pedra.

Segons el projecte constructiu l'actuació té un cost estimat aproximat de 197.000 euros. El finançament dels treballs serà compartit a parts iguals entre el Bisbal de Girona, promotor de les obres, l'Ajuntament de Breda, i a través d'una subvenció concedida, per la Diputació de Girona. Per altra banda el termini d'execució es troba estimat en 5 mesos pel que, si es compleixen els terminis establerts, les obres estaran acabades abans de les festes de Nadal.

La finalització dels treballs de rehabilitació d'aquest segon tram de l’església permetrà la retirada parcial de la plataforma provisional actual, instal·lada l'any 2007. Només es deixaria a la zona de l’absis, que quedarà pendent de tasques de rehabilitació i restauració posteriors.

Aquesta actuació és una passa més en l'objectiu de rehabilitar, conservar i mantenir el llegat històric i patrimonial de tot el conjunt de l'antic Monestir de Sant Salvador, tasca que porta fent-se a Breda en els darrers anys. En aquest sentit, continuen en marxa les obres de la segona fase de rehabilitació del Claustre. Unes obres que estan properes a la seva finalització i que permetran que les edificacions presentin un bon estat exterior, acabant amb la contínua degradació que patien, tant per fora com per dins.

Declarar l'església del Monestir Bé Cultural d'Interès Nacional

El passat 29 de juny es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la incoació de l'expedient de declaració del Monestir de Breda Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) en la categoria de Monument Històric. Fins ara, el Monestir en la seva totalitat ja era catalogat com a BCIN, però dins de la categoria de Conjunt Històric. Aquesta nova catalogació de BCIN – Monument Històric permetrà singularitzar els elements que són de titularitat municipal (claustre i edificis adjacents) i de titularitat del Bisbat (església) i poder concórrer a subvencions per a la seva restauració a les quals només es poden acollir els BCIN que tenen categoria de Monument Històric. Es tracta d’un pas administratiu que és important de cara a l'assoliment de més recursos econòmics per a continuar amb les tasques de restauració del Monestir de Sant Salvador de Breda.