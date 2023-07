Aprovada l'ampliació de l'escola bressol Petits Estels, de Llinars del Vallès

Davant la creixent demanda de places d’, l'va aprovar el passat mes de juny de 2022 el projecte d'obra d'ampliació i es va sol·licitar al Departament d'Educació de la Generalitat la corresponent ampliació de la capacitat autoritzada.El 22 de juny de 2023 elva concedir a l'Ajuntament de Llinars del Vallès la subvenció sol·licitada amb un import de 285.460 euros (Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next Generation EU). El cost total aproximat de l'ampliació serà d'uns 455.000 euros.L'Ajuntament, des del dia de l'aprovació per part del Departament de l'ampliació de l’escola bressol, està treballant per poder-la tenir ampliada i en actiu el curs 2024-25.Aquesta ampliació permetrà la construcció de, passant de 6 a 8, una sala polivalent, banys d'alumnes i professors, entre altres dependències.Pel que fa a les famílies que s'han quedat sense plaça pel proper curs 2023-24, l'Ajuntament de Llinars, ha proposat, aules a les escoles i/o el Centre de Formació Permanent Can Lletres, per poder habilitar dues aules per donar acollida als infants fins que l’ampliació estigui acabada.Lamentablement, des del Departament d'Educació s'haqualsevol possibilitat d’habilitació d'espais, perquè les considera no viables segons el que disposa el Decret 282/2006, regulador dels requisits que han de complir els centres educatius, els quals s'han de complir rigorosament pel benestar i seguretat dels infants.L’Ajuntament de Llinars ha estat informant de les passes que s'han anat donant i de la resolució de les mateixes a les famílies afectades.