Un arbre de grans dimensions cau sobre la carretera a Sant Celoni

Ensurt aquesta nit passada a. Unde la riera del Pertegàs al seu pas pel barri deha caigut sobre la carretera minuts abans de les onze de la nit. Sortosament per l'hora que ha passat el trànsit era mínim en aquest sector que és nexe de connexió amb la C-35, el Montnegre, i polígon industrial. Ningú ha patit cap mal.L'arbre s'ha trencat per diversos punts fins que ha cedit. Elss'hi han traslladat amb una dotació i han fet neteja de la via amb una motoserra. També s'hi ha traslladat lade Sant Celoni per regular el tànsit mentre han durat les fei9nes de retirada de l'arbre caigut.L'alcalde de Sant Celoni,, i el regidortanmateix s'hi han personat i han avançat aque l'Ajuntament de Sant Celoni requerirà a l'(ACA), qui té les competències sobre aquest espai, que faci un control dels arbres que hi ha, així com una neteja de la zona.