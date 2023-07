Vuitanta joves amb pares o germans amb càncer han gaudit de colònies gratuïtes a Sant Esteve de Palautordera

Una activitat per a joves de tot l'Estat

han gaudit de manera gratuïta de cinc dies d'activitats especials, gràcies a les Colònies de l'Associació contra el Càncer a Barcelona. La casa de colònies Castell de Fluvià a Sant Esteve de Palautordera ha acollit aquesta activitat, que està centrada en oferir uns dies de diversió i desconnexió pera nens i adolescents de 7 a 17 anys amb un familiar proper amb la malaltia.Estan pensades per esdevenir unon aquests infants puguinamb d’altres joves en la mateixa situació. Els participants han comptat amb activitats lúdiques, en forma d’activitats d’aventura, granja, gimcanes, excursions, manualitats, jocs de nit i piscina. Les activitats previstes inclouen tambécom per exemple, un taller per preparar una beguda saludable i refrescant o un scaperoom, ideat per promoure l'exercici físic entre els joves, entre d'altres opcions.L'activitat estrella s'ha fet avui de la mà dels, que no han volgut perdre l'oportunitat de donar suport a la iniciativa. Una dotació de la unitat canina, la de trànsit i proximitat, i del seu equip hèlix ha arribat en helicòpter i ha fet una demostració de com ajuden els drons en activitats de cerca i rescat."Un any més estem molt contents de poder oferir aquesta activitat a les famílies dels pacients. És molt important poder brindar-los uns dies de desconnexió, diversió i alhora de connexió amb d'altres persones en la seva mateixa situació", comenta la, responsable de les colònies de l'Associació.L'objectiu d'aquest projecte és conèixer i establir noves relacions amb nens en una situació similar, i que tots ells puguin compartir i expressar l’experiència de tenir un familiar tan proper malalt de càncer., pacient de càncer i mare de dos participants de les colònies, explica: "Saber que els meus fills estan gaudint d'un temps d'oci saludable amb professionals preparats per acompanyar les emocions que poden estar transitant em calma molt. Saber que aquests dies que em toca anar a l'hospital cada dia ells estaran gaudint de l'estiu i desconnectaran una mica de tot és un gran regal. Estic molt agraïda"., una altra mare, comenta: "Aquestes colònies són molt importants pels nens, són una manera de recompensar el malament que ho han passat. Ells necessiten gaudir, però també esplaiar-se i això amb infants que estan passant per una situació similar és molt més fàcil".Encara que a l'activitat hi participen majoritàriament joves de l'àrea de Barcelona per una qüestió de proximitat, cada any hi assisteixen també famílies de la resta d'Espanya. Aquest 2023 han pogut participar-hi també 10 nens i nenes d'altres llocs de l'Estat, en concret, 6 infants de Burgos, 4 de Tenerife i 2 de Fraga.Això ha estat possible gràcies al suport de Vueling, que ha ofert vols gratuïts a les famílies dels nens que ho han necessitat.