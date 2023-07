Fernanda A. Crovara fa una crida a votar partits independentistes

Soc, regidora d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Sant Celoni.Avui vinc a demanar-los una cosa no com a Esquerra, sinó de manera. Estem en una situació extremadament difícil, possiblement el govern caurà en mans de la ultradreta espanyola.N'hi ha molts que pensen que votar a lesno ens pertany, perquè nosaltres no som o no ens sentim espanyols, però si us plau poseu els peus a terra. Encara no som república, encara no som independents, encara mana Madrid, ja tenim el cas de l'Ajuntament de València, on ha pujat PP i VOX i automàticament s'ha bandejat el valencià.Les possibilitats que,. Aquest no és moment de discutir que si CUP, ERC, JUNTS o PdeCAT. Aquest moment és el de lluitar pel nostre país, per Catalunya. Vota, vota a qui vulguis, però pensa en Catalunya. Vota partits independentistes. Vota aquells que treballen per la independència.Però, és clar, jo estic convençuda que el millor que poten tota la seva complexitat i l'únic que ha proposat una estratègia clara per arribar a la victòria final és Esquerra Republicana de Catalunya, i per això, explícitament demano que ens voteu, que voteu la gent que ha fet canviar moltes coses al PSOE, no totes les que volien, però moltes, en benefici de la ciutadania catalana. En Esquerra hi conflueixen la lluita social i la lluita per la república catalana.Diumenge 23 de juliol, tothom a votar!!!!Fernanda A. Crovara