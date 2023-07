El Sopar d'estiu de Junts aplega els candidats dos, tres i quatre a les eleccions generals del 23‑J

Amb el lema de, Junts per Catalunya ha celebrat a Sant Celoni un Sopar d'estiu amb més de 70 persones. El cartell inicial, en el que hi havia el diputat de Sant Celoni i quart candidat al Congrés per Barcelona,, l'exalcaldei el tercer candidat per Barcelona,, s'hi ha sumat també la diputada i número dos a les llistes per BarcelonaEls parlaments han incidit en la necessitat dedels ciutadans i especialment del món independentista. Josep Pagès ha expressat el respecte i la comprensió per les persones desil·lusionades, però ha demanat la: "l’abstenció no té incidència política, en 48h ja no queda cap rastre, i a més reforça el missatge dels que neguen l'existència d'un conflicte nacional, reforça el PSC del 155, de la repressió judicial i policial i de Pegasus"."L’única acció que està a les nostres mans que pot tenir un efecte polític real és votar el que millor defensa els nostres interessos, és votar Junts per Catalunya", ha reblat. Pagès també ha recordat que laper a Junts, i que la investidura d'un president de govern a Espanya Junts la supedita a una solució política, que passa per la cessió a Catalunya de les competències per organitzar un referèndum, una opció perfectament possible i constitucional, segons ha afirmat.La diputada Pilar Calvo ha fet un repàs de l'activitat parlamentària de Junts la passada legislatura, com a garantia del quefarà a Madrid, i el candidat Eduard Pujol ha insistit en què només partits polítics catalans traslladaran a les Corts espanyoles les demandes del país i les defensaran amb un criteri propi.