ERC, P?SC i Junts fan campanya pel 23-J a Sant Celoni

A quatre dies per lesels partits amb infraestructura a Sant Celoni han aprofitat el mercat setmanal dels dimecres per fer campanya electoral i provar de captar vots dels indecisos. Aquest dimecres han coincidit a Sant Celoni Esquerra Republicana de Catalunya, el Partit dels Socialistes de Catalunya i Junts.D'aquesta manera, la consellera d'Igualtat i Feminismes del Govern de la Generalitat de Catalaunya,, ha fet campanya perpassejant pel mercat, intercanviant opinions amb venedors del mercat i comerciants de Sant Celoni i una visita al Mercat Municipal. La candidatura l'encapçalaamb el lema Defensem Catalunya. Amb la consellera hi havia, entre d'altres el celoníque ocupa el número 27 de la llista d'ERC per Barcelona,, regidora d'ERC de l'Ajuntament de Sant Celoni;, alcaldessa de Campins;, regidora de Vallgorguina i, també de Vallgorguina; i, regidor d'Ara Vilalba ERC.Per la seva banda, elha optat per muntar una carpa informativa al carrer Torras i Bages on regidors i militants socialistes comdurant tot el matí han repartit propaganda electoral animant la gent que se'ls aturava a anar votar i demanant el vot per, com a garantia per seguir Endavant i frenar la dreta i la ultradreta.I Junts també ha muntat carpa, davant per davant de la dels socialistes, amb les mateixes intencions de donar a conèixer el seu missatge electoral "Ja n'hi ha prou" per fer respectar el vot dels catalans i catalanes. La llista l'encapçala, una candidatura en la qual també hi ha el celonícom a número quatre per Barcelona i amb moltes possibilitats de seguir sent diputat al Congrés. Junts també farà campanya aquest vespre a Sant Celoni amb un sopàr on hi seran Josep Pagès,(número tres de la candidatura) i