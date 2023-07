Un senglar ataca i mossega una veïna de Riells i Viabrea mentre passeja el gos

Les xarxes socials en van plenes. La presència devoltant les cases, buscant menjar en els contenidors d'escombraries o passejant pels carrers no és estrany a, com tampoc no ho és a la gran majoria de municipis del. Més enllà de les destrosses que poden ocasionar, en general es comporten de manera pacífica.I diem, generalment, perquè ara s'ha sabut que fa un mes un senglar vala, una veïna de Riells i Viabrea de 69 anys mentre estava passejant el seu gos. Ha explicat que li va queixalar el braç i li van haver dea una. "Molts veïns de Riells i Viabrea tenen por de sortir de casa per por als porcs senglars", ha explicat en una entrevista a El Món a Rac1.L'accident va passar el 8 de juny quan de sobte unala va atacar. Montserrat Riera ha dit que l'animal se li va tirar a sobre i, quan ella es va intentar protegir, li va mossegar el braç esquerra. La ferida va suposar traslladar-la a l'Hospital Josep Trueta de Girona i, la seva sort, va ser que la mossegada no l'hi afectés cap artèria ni cap tendó. Montserrat Riera, però, durant tot aquest mes ha estat ingressada a l'hospital gironí i dimarts passat va rebre l'alta.Per la seva banda, l'alcalde de Riells i Viabrea,, ha manifestat al mateix programa radiofònic que l'Ajuntament no té les competències per actuar, però ha posat totes les eines possibles per fer front a la situació. Revela que s'han posat en contacte moltes vegades amb els, però ningú té clar com posar remei a aquesta problemàtica.L'alcalde també demana als veïns queals senglars, ja que això és un reclam per a ells.