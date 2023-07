«El 23‑J vota en consciència. Defensa amb el teu vot Catalunya»

Estem a pocs dies d'unes noves. Unes eleccions en les quals la ciutadania i Catalunya es juguen molt.Ens juguem el nostre futur, i l'avançar cap a un país social. Ens juguem que Catalunya continuï avançant per a convertir-se en el país que vol ser, o tornar a la imatge del node, de la retallada de drets civils sense pietat, i naturalment, l'Jo, com molts, no volem tornar a les imatges de blanc i negre d'una Espanya de fa més de 50 anys enrere. I tampoc volem tornar als moments de crispació d'un estat aberrant contra una Catalunya que volSabem que no hem tingut un camí fàcil aquests últims anys, i que hem hagut de sortir al carrer a defensar moltes vegades la pròpia democràcia, i els nostres anhels de llibertat. I molt sabem i hem après que aquest camí s'aconsegueix ambi sense por de votar.També sabem, que, en molts dels avanços socials aconseguits en aquests últims anys,. Ja que moltes lleis socials i drets que afecten directament les persones, sense els representants catalans en el Congrés, lluitadors i banderers de les polítiques socials, no hagués estat possible. Per cert, gràcies a aquests representants polítics, s'ha aconseguit també, que tipus penals absurds, com la sedició, en un codi penal modern i democràtic, no estiguin ja presents.Per això aquestés molt important el teu vot, i el de la teva família i amics. Perquè només votant massivament, defensarem Catalunya de la dreta i ultradreta, amb els vostres vots massivament ens defensarem d'ells i del que comporta.A la ciutadania catalana mai ens ha fet por votar, sempre anirem a votar on ens posin una urna. Per a nosaltres,, i la democràcia és avançar; i per a avançar, les urnes han d'estar plenes de vots que defensin la democràcia, que defensin la diversitat i la pluralitat de la nostra societat; que defensin els nostres drets socials, la nostra identitat cultural, el nostre anhel de llibertat, la nostra llengua pròpia. Urnes plenes de vots que defensin el diàleg, l'avançar, el referèndum d'un territori que vol decidir el seu futur.Per això, aquest 23-J no et pots quedar a casa, ens juguem molt, i Catalunya ha de ser present en aquest futur, més fort que mai. Per a poder. Perquè com més i millor, més podrem frenar a aquells que ens voldrien esborrar directament del mapa, o fer-nos lacais d'un estat en reculada.Per això aquest 23-J vota en, vota per la nostra llibertat com a país i com a ciutadans.Des deet demanem que no et quedis a casa, per Catalunya, per la seva diversitat i pluralitat social, defensa-la com millor pots fer, amb el teu vot.