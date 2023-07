El 7 per cent de la població activa del Vallès Oriental és amb discapacitat reconeguda

Diferències entre els tipus de discapacitats

L'ha elaborat un Informe sobre la població amb discapacitat (reconeguda) al, per tal d'aprofundir en el coneixement dels diferents col·lectius que formen part de la població de la comarca.El document elaborat es basa en l'explotació de les dades estadístiques existents i d'altres documents d'interès. Bona part de les dades recollides en l'Informe formen part de l'"Estadística sobre la població amb discapacitat de Catalunya", base de dades del. També es recullen dades relatives a l'"Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat" que té per objectiu principal conèixer la situació de les persones amb discapacitat i la seva integració al mercat de treball.L'any 2022 s'estima que a la comarca hi haamb reconeixement legal de discapacitat,, una distribució pràcticament idèntica (del 50% per sexes). Respecte al conjunt total de la població vallesana, les dades indiquen que la població amb discapacitat reconeguda suposa el, una proporció lleugerament per sota del que suposa el total de població amb discapacitat reconeguda a Catalunya, que se situa en el 8,5%.Pel que fa a la participació en el, la població amb discapacitat registra taxes d'activitat i ocupació que se situen clarament per sota de les taxes de la població sense discapacitat: la taxa d'activitat de les persones amb discapacitat de 16 a 64 anys se situava en el 36,50% l'any 2021, mentre que en el col·lectiu sense discapacitat es va situar al 79,7%.Relacionant la taxa d'ocupació amb el grau de discapacitat, entre les persones que tenen un grau reconegut d'entre ella taxa d'ocupació se situa en el 42,2%, força per sobre del grup amb un grau igual o superior al, on la taxa d'ocupació és nomes del 18,1%. Per tipus de discapacitat, la taxa d'ocupació és més alta en les persones amb una discapacitat física (del 32,5%) i se situa en el 27,5% en les que en pateixen altres tipus. Per tant, lesno només en funció de si és té o no una discapacitat reconeguda sinó també quin tipus de discapacitat es té, amb majors dificultats per col·lectius concrets.Per edat, 7 de cada 10 persones amb discapacitat són persones majors de 45 anys (73%), mentre que en la població sense discapacitat la xifra és força inferior, quatre de cada deu (47%). És a dir, les persones amb discapacitat són més grans, en mitjana, fet totalment coherent atès que algunes discapacitats són més prevalents amb l'edat.