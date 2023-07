Uns 5.500 escolars descobreixen aquest curs les conques dels rius Besós i Tordera

Coneguem la depuradora

Uns 5.550 estudiants han participat durant aquest curs escolar en el, que els ha permès conèixer les conques fluvials delsSegons ha informat la, els 5.432 alumnes procedeixen d'uns 90 centres educatius de 33 municipis de l'entorn de tots dos rius. Més de 130.000 alumnes han participat des del curs 1995-1996 en aquest programa, impulsat pel Consorci Besòs-Tordera.Enguany, els municipis participants han estat Badalona, Barberà del Vallès, Barcelona, Caldes de Montbui, Canovelles, Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Figaró, Granollers, l'Ametlla del Vallès, La Garriga, La Llagosta, La Roca del Vallès, Lliçà d'Amunt, Martorelles, Mollet del Vallès, Montcada i Reixac, Montmeló, Montornès del Vallès, Palau-solità i Plegamans, Parets del Vallès, Ripollet, Sant Adrià de Besòs,, Sant Feliu de Codines, Santa Maria de Martorelles,, Santa Eulàlia de Ronçana,, Vallromanes i Vilanova del Vallès.En total, en aquest curs s'han ofert 11 activitats per a Educació Primària i 9 per a Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius. De tots els estudiants, 3.048 corresponen a Primària (56%) i 2.384 a Secundària i altres nivells educatius (44%). Quant a la tipologia d'activitats, les més sol·licitades han estat els(95 grups), seguit de les(amb 75 grups cadascuna).L'activitat més sol·licitada -represa amb normalitat aquest curs escolar després de les restriccions ocasionades per la crisi sanitària de la covid- ha estat, amb 1.271 alumnes, seguida molt de prop per Vida d'un riu, amb 1.262 estudiants.Descobreix el riu té per objectiu acostar a les generacions més joves l'estudi de les conques del Besòs i del Tordera, dels seus rius i entorns, per a donar a conèixer la seva importància, els valors de la vida que s'amaga, així com unaTambé incorpora activitats dirigides a conèixer millor el cicle integral de l'aigua, especialment els processos de sanejament acostant-los al funcionament de les