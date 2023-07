Emilio Cordero, escollit president del Consell Comarcal del Vallès Oriental per majoria absoluta

Il·lusionat i amb moltes ganes,, ha assumit, de nou, el repte de ser president del Consell Comarcal del Vallès Oriental. L'alcalde de Canovelles ha estat escollit per majoria absoluta, li han donat suport 31 dels 33 consellers i conselleres vallesans, es tracta dels vots favorables del seu grup, el PSC, i els partits d’ERC, Junts per Catalunya i En Comú Podem. Tots quatre han signat un acord de governança que van fer públic ahir al vespre i que avui s’ha confirmat en aquest ple de constitució del Consell Comarcal."Es tracta d’un, on quatre partits polítics deixem de banda les diferències i busquem allò que ens uneix, que és treballar per aconseguir el millor per la comarca" ha dit Cordero que ha assegurat que "això és política en majúscules, ens posem al servei de la gent i estic convençut que aquesta unió la notaran els veïns i veïnes en positiu". En la mateixa línia, s’ha manifestat el portaveu del grup socialista,, "aquest acord entre PSC, ERC, Junts per Catalunya i En Comú Podem suposa gairebé tots els consellers i conselleres, a excepció del conseller del PP i de la CUP, i això representa més de 115.000 vots!.Ramon ha fet un agraïment als partits signants de l’acord "gràcies per l'esforç personal, pel to i per posar la ciutadania i les institucions al centre". Tot amb l'objectiu de sumar i construir per la comarca, per seguir avançant, aconseguint noves oportunitats i afrontant amb garanties els reptes futurs. Agraïment també del grup socialista per Emilio Cordero, "has estat un magnífic president en aquests darrers dos anys, sent proper, conciliador i proactiu, amb responsabilitat i molta dedicació, teixint complicitats, sabem que continuaràs sent el president de tots i totes".Cordero ha assegurat que és un privilegi ser president del Consell Comarcal i és un orgull, ha dit, pertànyer a aquesta comarca, "és certa la frase de com el Vallès no hi ha res, vivim en una comarca ben comunicada, una indústria important, una gran activitat comercial, un important patrimoni i una molt bona activitat cultural, així com un espai natural divers"."Seguirem treballant de la mà de tots els ajuntaments per donar serveis públics de qualitat, sempre al costat dels veïns i veïnes de la comarca" ha dit el president del Consell Comarcal en aquest ple de constitució que s’ha celebrat aquest divendres al migdia a la Sala Tarafa de Granollers.